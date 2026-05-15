Президент США Дональд Трамп покинул Китай после окончания трехдневного визита, сообщил телеканал CNN. Глава Белого дома провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трампа провожали высокопоставленные чиновники и почетный караул. Президент США, поднимаясь по трапу, поднял кулак вверх и помахал рукой.

Ранее политолог Алексей Громский обратил внимание на важную деталь в рукопожатии Си и Трампа. По его словам, президент США протянул китайскому лидеру руку ладонью вверх — этот жест можно трактовать как готовность к подчинению.

До этого Трамп во время торжественного банкета в Пекине пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября. Предполагается, что примерно в те же даты в Нью-Йорке пройдет Генеральная Ассамблея ООН.

В свою очередь председатель КНР заявил, что возрождение Китая и курс США на то, чтобы «сделать Америку снова великой», могут развиваться одновременно и не противоречат друг другу. Си Цзиньпин также отметил, что отношения Пекина и Вашингтона остаются самыми значимыми двусторонними связями в мире.