Появились первые кадры вернувшихся из плена российских военных

Российские военные, вернувшиеся из плена ВСУ, находятся в Белоруссии. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, освобожденные бойцы стоят с флагом на фоне автобуса, который доставил их с Украины. По возвращении на родину они пройдут лечение в госпиталях Минобороны.

Обмен прошел по формуле «205 на 205». Содействие оказали представители ОАЭ. Сейчас российским военным оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что несколько военнопленных вернули в критическом состоянии. Российская сторона получила десятки человек с ампутированными конечностями, подчеркнул он.

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова между тем заявила, что Россия вернула из плена 3,7 тыс. военнослужащих. Кроме того, сотрудникам аппарата удалось установить судьбу 9083 бойцов Вооруженных сил РФ.

Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов, в свою очередь, отметил, что успешная организация обменов военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период СВО стали результатом личных усилий Москальковой. Парламентарий подчеркнул высокое значение десятилетней деятельности омбудсмена на государственном посту.