15 мая 2026 в 11:11

В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России предложили ввести ответственность за корректировку показания одометра у машин заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, переданным «Российской газетой», после скрутки цена машины может резко увеличится и тогда ее продажа может быть приравнена к мошенничеству.

Тогда уже можно создавать механизм ответственности. <...> штраф за первую скрутку, потому что я думаю, что сажать тоже сразу, наверное, не надо, а второй раз, если повторится такое, — это уже до пяти лет, это мошенничество на самом деле, достаточно крупных размеров, — сообщил он.

Подщеколдин обратил внимание, что электронный паспорт транспортного средства должен обязательно содержать сведения о пробеге, ДТП, залогах, кредитах, арестах, а также о сервисном обслуживании и утилизации автомобиля. Внедрение такой системы учета истории автомобиля через портал Госуслуг в формате «единого окна» значительно усложнит попытки скрутить пробег.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что среди китайских машин лучше выбирать те, которые активно используются в сфере такси. Он призвал не доверять рекламе производителей и проверять то, как на практике работает тот или иной автомобиль.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
