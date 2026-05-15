В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто

В России предложили ввести ответственность за корректировку показания одометра у машин заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, переданным «Российской газетой», после скрутки цена машины может резко увеличится и тогда ее продажа может быть приравнена к мошенничеству.

Тогда уже можно создавать механизм ответственности. <...> штраф за первую скрутку, потому что я думаю, что сажать тоже сразу, наверное, не надо, а второй раз, если повторится такое, — это уже до пяти лет, это мошенничество на самом деле, достаточно крупных размеров, — сообщил он.

Подщеколдин обратил внимание, что электронный паспорт транспортного средства должен обязательно содержать сведения о пробеге, ДТП, залогах, кредитах, арестах, а также о сервисном обслуживании и утилизации автомобиля. Внедрение такой системы учета истории автомобиля через портал Госуслуг в формате «единого окна» значительно усложнит попытки скрутить пробег.

