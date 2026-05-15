В СВР раскрыли планы Украины по дестабилизации России СВР: Украина ищет новые способы навредить России с помощью соцсетей

Киев ищет новые способы навредить России с помощью соцсетей, заявили в СВР. Так, Служба безопасности Украины хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в России под видом распространения патриотического контента, сообщает разведка.

В конце апреля с.г. Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Рассылка предложений о приобретении такого рода ресурсов осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения, — говорится в сообщении.

Подобные действия, по своей сути мошеннические, направлены на то, чтобы заменить информационное содержание приобретенных площадок и в дальнейшем использовать их для распространения ложных сведений и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России. Подобным образом «покупатели» рассчитывают втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность.

Ранее глава СВР заявил, что публичные призывы Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. По его словам, Запад по-прежнему использует санкции, политическое давление и кибератаки.