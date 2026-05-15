Украину уличили в поиске способов навредить России В СВР заявили, что Украина ищет новые способы навредить России

Украинские власти пытаются найти новые методы для нанесения ущерба России, заявили в Службе внешней разведки РФ. В последнее время активизировались попытки киевских спецслужб дестабилизировать обстановку в российском обществе, добавили в ведомстве. Служба безопасности Украины намерена под видом распространения патриотического контента организовать работу по расшатыванию ситуации в России, говорится в материале.

Теперь СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента, — сказано в сообщении.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва может прибегнуть к военно-техническим мерам в случае отсутствия дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. По его словам, у РФ есть основания для такого развития событий.

Также в СВР заявляли, что руководство Европейского союза из-за патологической русофобии пробило дно собственного безумия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники мечтают о зловещей славе главарей гитлеровской Германии, отметили в ведомстве.