Стало известно о состоянии пострадавшей в Наро-Фоминске школьницы Пострадавшую при нападении школьницу из Наро-Фоминска выписали из больницы

Семилетняя девочка, пострадавшая в результате нападения мужчины с ножом в подмосковном Наро-Фоминске, получила необходимую медицинскую помощь и выписана из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. Сейчас она находится под амбулаторным наблюдением врача.

Пострадавшая была госпитализирована в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. Проведен медицинский осмотр, оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент девочка выписана и находится под амбулаторным наблюдением врача по месту жительства, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на семилетнюю девочку в Наро-Фоминске во время ее прогулки с сестрой. Это случилось в коттеджном поселке «Николины сады», одна из школьниц успела убежать, а вторая осталась на месте. Нападавшим оказался иностранец. Предварительно, мужчина нигде не работает и страдает психическими заболеваниями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого в Екатеринбурге 19-летний мигрант избил 12-летнего мальчика, который попытался заступиться за мать во время семейного конфликта. Как рассказал отец ребенка, участник СВО, сына госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.