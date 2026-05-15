15 мая 2026 в 11:38

Стало известно, как москвичи распределяют домашние обязанности в семье

Девелопер Винер: 42% семей в Москве делят домашние дела поровну между супругами

Домашние обязанности делятся поровну между супругами в 42% московских семей, заявил NEWS.ru сооснователь и совладелец Группы Родина Антон Винер. По его словам, почти каждая вторая супружеская пара в столице старается равномерно распределять бытовые задачи.

42% семей Москвы разделяют домашние обязанности поровну. Почти каждая вторая пара старается равномерно делить бытовые задачи. В последние годы семьи стали заметно более партнерскими. Домашние обязанности все чаще воспринимаются как совместный проект. Самый устойчивый перекос наблюдается в ежедневной детской рутине: школа, кружки, врачи, питание и режим — эти заботы в 48% случаях ложатся на плечи мам. В каждой десятой семье обязанности распределяются по графику, а 8% родителей привлекают на помощь бабушек, дедушек или нянь, — пояснил Винер.

Он добавил, что конфликты на почве быта и денег разрушают московские семьи чаще всего. По его словам, совместное выполнение домашних дел помогает снизить тревогу и создать ощущение контроля.

Результаты исследования показывают, что конфликты на почве быта и денег — одни из самых разрушительных для отношений в семьях Москвы. Совместное выполнение домашних дел снижает тревогу и создает ощущение предсказуемости и контроля: «мы вместе, мы справляемся». Долгая дорога до работы, плотный график, высокая занятость обоих партнеров делают модель, при которой кто-то один отвечает за повседневные дела, все менее жизнеспособной. Быт постепенно превращается в систему совместного управления: задачи гибко распределяются и пересобираются в зависимости от занятости членов семьи, — резюмировал Винер.

Ранее HR-эксперт Алексей Чихачев заявил, что шестикратный рост числа отцов в декрете связан с более грамотным расчетом семейного бюджета, а не с резкой сменой гендерных ролей. По его словам, еще одной причиной этого стало повышение правовой грамотности среди населения.

Москва
семьи
россияне
москвичи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
