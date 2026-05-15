15 мая 2026 в 11:12

Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся

В Москве водитель электросамоката сбил девятилетнюю девочку и скрылся

В Москве водитель электросамоката сбил девятилетнюю девочку и скрылся, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале. Ребенка госпитализировали, правоохранители ищут виновника аварии.

На улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил ребенка. В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка-пешеход, — говорится в сообщении.

Ранее в Казани самокатчица наехала на 11-летнюю девочку. Отмечается, что происшествие случилось на улице Аббасова, ребенка увезли в больницу, а нарушительница уехала с места ДТП. В деле разбирается полиция.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как девушки на самокате сбили пенсионера в Москве. В СК уточнили, что мужчина попал в больницу. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В конце марта в Санкт-Петербурге на перекрестке улицы Десантников и Ленинского проспекта произошло ДТП с участием школьницы на самокате.

Москва
Россия
самокаты
дети
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

