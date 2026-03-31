Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 14:37

Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге на перекрестке улицы Десантников и Ленинского проспекта произошло ДТП с участием школьницы на самокате, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Восьмиклассница выехала на пешеходный переход на красный сигнал и попала под иномарку.

21-летний водитель, управляя автомобилем Iran Khodro, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 14-летнего пешехода, ученицу восьмого класса, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал на кикшеринговом самокате без сопровождения родителей, — сообщили в ведомстве.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, в результате ДТП от самоката отлетело заднее колесо, которое попало в пятилетнюю девочку, стоявшую на противоположной стороне перехода. У нее зафиксировали ушиб. Как сообщила мать ребенка в беседе с телеканалом «78», все случилось за доли секунды.

Водитель ехал с очень большой скоростью, все произошло за долю секунды, не успели отбежать. Также он задел машину, которая стояла на повороте, на стороне, где сбили девочку, — рассказала собеседница телеканала.

Ранее в Красноярске двое школьников решили прокатиться вдвоем на электросамокате и попали в аварию с участием городского автобуса. Дети неожиданно свернули с тротуара на пешеходный переход, когда водитель общественного транспорта двигался на разрешающий, зеленый сигнал светофора.

ДТП
аварии
Санкт-Петербург
дети
подростки
самокаты
пострадавшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.