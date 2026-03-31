Двое подростков на самокате попали под автобус

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 08:59

Двое школьников на самокате попали под колеса автобуса в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Красноярске двое школьников решили прокатиться вдвоем на электросамокате и попали в аварию с участием городского автобуса, рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края. Дети неожиданно свернули с тротуара на пешеходный переход, когда водитель общественного транспорта двигался на разрешающий зеленый сигнал светофора.

В результате инцидента один из подростков серьезно пострадал, а его товарищ скрылся в неизвестном направлении. Следователи установили, что несовершеннолетние арендовали транспортное средство через учетную запись, привязанную к электронной почте отца одного из мальчиков. Компания-кикшеринг уже отреагировала на нарушение правил пользования сервисом и намерена взыскать с мужчины 30 тыс. рублей.

Ранее в Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка, который ехал на самокате. Происшествие случилось на северо-западе столицы в Ангеловом переулке. Девятилетнего мальчика доставили в больницу.

До этого мальчик из Находки получил перелом черепа и разрыв мозговой артерии после падения с самоката, передает. Школьник ушибся и не придал этому значения, однако утром у него начались сильная рвота и головная боль. Позже он стал терять сознание, в больнице у него обнаружили обширную гематому и трещину в основании черепа.

дети
самокаты
Красноярский край
ДТП
автобусы
Красноярск
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.