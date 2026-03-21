Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 19:08

Ребенок попал в больницу после встречи с курьером на электровелосипеде

Курьер на электровелосипеде сбил ехавшего на самокате ребенка в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка, который ехал на самокате, проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. Происшествие случилось на северо-западе столицы в Ангеловом переулке.

Девятилетнего мальчика доставили в больницу. Данные о его состоянии пока не поступали.

Ранее заместитель мэра столицы Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы могут запретить курьерам передвигаться по тротуарам на тяжелых электровелосипедах. Он пояснил, что такая мера необходима для разделения коммерческого транспорта и обычных поездок горожан. По его словам, тяжелые электровелосипеды, которые используются для работы, не должны находиться на тротуарах, если есть альтернативные маршруты.

До этого мэр Казани Ильсур Метшин сообщал о планах ужесточить правила для курьеров. Он поручил профильному комитету подготовить новые нормы передвижения для пользователей электровелосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Документ должен начать действовать уже весной 2026 года.

прокуратура
Москва
самокаты
курьеры
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.