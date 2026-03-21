Ребенок попал в больницу после встречи с курьером на электровелосипеде Курьер на электровелосипеде сбил ехавшего на самокате ребенка в Москве

В Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка, который ехал на самокате, проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. Происшествие случилось на северо-западе столицы в Ангеловом переулке.

Девятилетнего мальчика доставили в больницу. Данные о его состоянии пока не поступали.

Ранее заместитель мэра столицы Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы могут запретить курьерам передвигаться по тротуарам на тяжелых электровелосипедах. Он пояснил, что такая мера необходима для разделения коммерческого транспорта и обычных поездок горожан. По его словам, тяжелые электровелосипеды, которые используются для работы, не должны находиться на тротуарах, если есть альтернативные маршруты.

До этого мэр Казани Ильсур Метшин сообщал о планах ужесточить правила для курьеров. Он поручил профильному комитету подготовить новые нормы передвижения для пользователей электровелосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Документ должен начать действовать уже весной 2026 года.