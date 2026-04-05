05 апреля 2026 в 15:50

В Москве завели дело против сбивших пенсионера девушек на самокате

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как девушки на самокате сбили пенсионера в Москве, передает пресс-служба ведомства. В СК уточнили, что мужчина попал в больницу.

Пострадавший госпитализирован. По данному факту столичными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), — говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка, который ехал на самокате, как проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры. Происшествие случилось на северо-западе столицы в Ангеловом переулке. Девятилетнего мальчика доставили в больницу.

До этого в Севастополе внедорожник без номеров сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. 15-летняя девочка переезжала дорогу на электросамокате, для нее горел зеленый свет, когда водитель сбил ее и уехал.

