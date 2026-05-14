Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась В Казани самокатчица протаранила 11-летнюю девочку и скрылась

В Казани самокатчица наехала на 11-летнюю девочку, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его данным, происшествие случилось на улице Аббасова, ребенка увезли в больнице, а нарушительница уехала с места ДТП. В деле разбирается полиция.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как девушки на самокате сбили пенсионера в Москве. Мужчина попал в больницу. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

До этого в Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка, который ехал на самокате, как проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры. Происшествие случилось на северо-западе столицы в Ангеловом переулке. Девятилетнего мальчика доставили в больницу.

Кроме того в Севастополе внедорожник без номеров сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. 15-летняя девочка переезжала дорогу на электросамокате, для нее горел зеленый свет, когда водитель сбил ее и уехал.