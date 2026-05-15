Европейские элиты доказали свою недоговороспособность — у них большой послужной список, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что слова чиновников ЕС о необходимости диалога с Москвой нельзя воспринимать всерьез после их неоднократных высказываний о «необходимости нанесения России стратегического поражения». Пресс-конференцию по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели транслируют на сайте МИД.

В Европе «вдруг очнулись», что когда-то придется налаживать диалог с Москвой, но при этом заявляют, что темы для разговора будут выбирать они, отметил министр. Лавров также подчеркнул, что Россия «никогда не будет бегать и умолять».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что ЕС до сих пор не предпринял ни одного реального шага для урегулирования конфликта на Украине. Если европейские политики все же соберутся на переговоры с Россией, то вести их должна не глава евродипломатии Кая Каллас с ее откровенной русофобией, считает депутат.