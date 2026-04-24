В Центробанке рассказали, как используют искусственный интеллект

Центробанк России использует искусственный интеллект для анализа данных, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. При этом она особенно подчеркнула, что при обсуждении денежно-кредитной политики в стране к помощи ИИ не обращаются, передает ТАСС.

Мы действительно стараемся использовать искусственный интеллект там, где видим эффект от него. Прежде всего как помощника при осуществлении каких-то рутинных операций, при анализе информации, данных. Но при обсуждении денежно-кредитной политики, при решениях не используем, — призналась Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что искусственный интеллект бывает полезен при первичном анализе данных. При этом полностью заменить человека в регуляции экономики, обратила внимание она, нейросети не могут.

Ранее сообщалось, что Центробанк продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б. п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. Регулятор подчеркнул, что возможность дальнейшего снижения ставки будет зависеть от того, как быстро и устойчиво замедляется инфляция, какая у нее динамика ожиданий, а также от того, насколько велики внешние и внутренние риски.