«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов отдал программе «Человек и закон» тридцать лет жизни, будучи масштабной личностью и талантливым профессионалом, передает Первый канал. Журналисты отметили, что в память о Пиманове выйдет специальный выпуск «Пусть говорят».

Ему было всего 64. Журналист, продюсер, спортсмен. Еще пару дней назад он был полон сил и энергии. И увлеченно занимался делом всей жизни — помогал людям — и словом, и делом. Три десятка лет он отдал легендарной программе «Человек и закон», прославился громкими журналистскими расследованиями, но главное — всегда стремился к правде и справедливости. Масштаб его личности выходил далеко за пределы телевизионной студии, — добавили сотрудники телеканала.

Накануне, 23 апреля, стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. Его вдова Ольга Погодина рассказала, что тележурналист скончался от острого инфаркта. Он прежде всего известен в качестве ведущего передач «Человек и закон» и «Кремль-9». Кроме того, Пиманов снял более 100 документальных фильмов и несколько художественных проектов. С 2013 года он занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».

Народный артист РФ Игорь Угольников, который общался с коллегой за день до его внезапной смерти, сказал, что Алексей Пиманов относился ко всему «с сердцем», потому оно не выдержало. Он добавил, что Пиманов был ярким, требовательным человеком и очень много сделал в жизни.