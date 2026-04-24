Вице-спикер Госдумы раскрыл, что скрывалось за эпатажностью Жириновского

Владимир Жириновский был эмоциональным человеком, сказал в беседе с NEWS.ru вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Тем не менее, считает парламентарий, основатель ЛДПР сохранял рациональность, какими бы эпатажными и яркими ни были его выступления.

Владимир Вольфович часто приезжал на телевизионные эфиры уставшим, измотанным, но тем не менее всегда находил в себе силы собраться и эмоционально заводил себя для того, чтобы обрушиться на оппонентов со всей свойственной ему прямотой и резкостью. Но как политик он был очень рационален внутренне, несмотря на все эти эмоции, — пояснил вице-спикер ГД.

Толстой признал, что сегодня в Думе не хватает ярких высказываний Жириновского. При этом эпатажность экс-лидера ЛДПР объяснялась его принципиальностью, считает он.

Он очень много сделал для русского парламента в том смысле, что никогда не был человеком, скованным условностями. Он говорил то, что думал. Он делал то, что считал нужным. И если он не соглашался, то готов был спорить хоть в коридоре, — заметил Толстой.

Ранее в соцсетях вспомнили необычное пророчество Жириновского об отношениях России и США. Основатель ЛДПР утверждал, что Москва и Вашингтон могли бы сформировать некую тайную коалицию и проводить ту политику, которая отвечает их истинным интересам, не учитывая мнение мирового сообщества.