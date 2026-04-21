В Сети вспомнили необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России

Жириновский: Россия и США могли бы сформировать тайную коалицию

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пользователи Сети обнаружили необычное пророчество экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который рассказал о возможной судьбе России. Как утверждается, во время поездки в Багдад политик порассуждал о взаимоотношениях РФ и США и сотрудничестве двух стран, передает Lenta.ru.

По мнению Жириновского, Москва и Вашингтон могли бы сформировать некую тайную коалицию и проводить ту политику, которая отвечает их истинным интересам, без учета мнения мирового сообщества. Экс-глава ЛДПР подчеркивал, что у РФ и США нет настоящих союзников, поэтому они будут вынуждены жить по поговорке «на безрыбье и рак — рыба».

Европа старая, она уже ничего не может. Последняя наиболее сильная страна Запада — это Америка. Поэтому соединение Америки и России в определенной скрытой форме коалиции <...> может стать реальностью в ближайшие несколько лет, — отмечал Жириновский.

Ранее сообщалось, что экс-лидер ЛДПР при жизни назвал точную дату ухода с поста президента Украины Владимира Зеленского. По расчетам депутата, «инкубационный период» политика у власти составит около 10 лет, то есть точка невозврата — 2029 год.

Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
