В Сети вспомнили необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России Жириновский: Россия и США могли бы сформировать тайную коалицию

Пользователи Сети обнаружили необычное пророчество экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который рассказал о возможной судьбе России. Как утверждается, во время поездки в Багдад политик порассуждал о взаимоотношениях РФ и США и сотрудничестве двух стран, передает Lenta.ru.

По мнению Жириновского, Москва и Вашингтон могли бы сформировать некую тайную коалицию и проводить ту политику, которая отвечает их истинным интересам, без учета мнения мирового сообщества. Экс-глава ЛДПР подчеркивал, что у РФ и США нет настоящих союзников, поэтому они будут вынуждены жить по поговорке «на безрыбье и рак — рыба».

Европа старая, она уже ничего не может. Последняя наиболее сильная страна Запада — это Америка. Поэтому соединение Америки и России в определенной скрытой форме коалиции <...> может стать реальностью в ближайшие несколько лет, — отмечал Жириновский.

Ранее сообщалось, что экс-лидер ЛДПР при жизни назвал точную дату ухода с поста президента Украины Владимира Зеленского. По расчетам депутата, «инкубационный период» политика у власти составит около 10 лет, то есть точка невозврата — 2029 год.