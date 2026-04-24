Адвокат Артема Чекалина рассказал о его состоянии в СИЗО

Адвокат Чекалина заявил, что его подзащитный не теряет оптимизма

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Адвокат Константин Третьяков сообщил, что осужденный на семь лет блогер Артем Чекалин, который находится в СИЗО «Бутырка», не теряет оптимизма. По его словам, там он может провести около шести месяцев.

Пока апелляционная жалоба не будет рассмотрена, он будет содержаться под стражей, а там будем смотреть. Апелляционная жалоба будет рассматриваться в течение шести месяцев и более. В случае ее удовлетворения он будет освобожден, в противном случае его направят в исправительное учреждение, — пояснил Третьяков.

Адвокат отметил, что Чекалин настроен оптимистично и рассчитывает на успех апелляции. Он также рассказал, что родственникам не дают разрешения на посещение блогера, пропуская только его адвокатов.

Суд над Чекалиным состоялся 13 апреля. Помимо срока, блогеру назначили штраф в размере 194,5 млн рублей. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 «Бутырка». Эту информацию подтвердил Третьяков, который также представляет интересы и блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Как установил суд, деньги, которые супруги выводили за рубеж, были получены от продажи фитнес-марафонов.

Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

