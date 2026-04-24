Режим ЧС ввели в российском регионе из-за оползней

Режим чрезвычайной ситуации введен в деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области, где несколько домов сползают в овраг. Как сообщили РИА Новости в администрации Нижнего Новгорода, причиной оползней стало переувлажнение грунта.

На данный момент в Караулово введен режим чрезвычайной ситуации. Выполнены работы по определению технического состояния оврага, работы по спрямлению и расчистке русла ручья в овраге, установлены заглушки на отводах недействующих газопроводов, переложено 200 метров водопровода для бесперебойной подачи ресурса местным жителям, — говорится в сообщении мэрии.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщила, что в Нижнем Новгороде в апреле выпал рекордный 231% от месячной нормы осадков. Количество выпавшей влаги уже достигло 95 мм при норме в 41 мм. Городские службы были приведены в повышенную готовность в связи с прогнозируемыми затяжными дождями. После обильных снегопадов в регион вернулось тепло, что спровоцировало интенсивное таяние снега и резко увеличило нагрузку на коммунальные службы.