Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 17:24

Режим ЧС ввели в российском регионе из-за оползней

В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за сползающих в овраг домов

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Режим чрезвычайной ситуации введен в деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области, где несколько домов сползают в овраг. Как сообщили РИА Новости в администрации Нижнего Новгорода, причиной оползней стало переувлажнение грунта.

На данный момент в Караулово введен режим чрезвычайной ситуации. Выполнены работы по определению технического состояния оврага, работы по спрямлению и расчистке русла ручья в овраге, установлены заглушки на отводах недействующих газопроводов, переложено 200 метров водопровода для бесперебойной подачи ресурса местным жителям, — говорится в сообщении мэрии.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщила, что в Нижнем Новгороде в апреле выпал рекордный 231% от месячной нормы осадков. Количество выпавшей влаги уже достигло 95 мм при норме в 41 мм. Городские службы были приведены в повышенную готовность в связи с прогнозируемыми затяжными дождями. После обильных снегопадов в регион вернулось тепло, что спровоцировало интенсивное таяние снега и резко увеличило нагрузку на коммунальные службы.

Регионы
Нижний Новгород
режим ЧС
оползни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.