22 апреля 2026 в 18:29

Российский регион завалило рекордным количеством осадков

В Нижнем Новгороде выпало свыше двух месячных норм осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Нижнем Новгороде в апреле выпал рекордный 231% от месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба городской администрации. Количество выпавшей влаги уже достигло 95 мм при норме в 41 мм. Городские службы приведены в повышенную готовность в связи с прогнозируемыми затяжными дождями.

Техника работает круглосуточно на проблемных точках, известных каждому району. С 20 апреля было откачано уже более 10 тыс. кубометров воды, — рассказал замглавы администрации города Антон Максимов.

По его словам, после обильных снегопадов в регион вернулось тепло, что спровоцировало интенсивное таяние снега и резко увеличило нагрузку на коммунальные службы. Для борьбы с подтоплениями задействована вся имеющаяся водооткачивающая техника, включая илососы, вакуумные машины и мотопомпы.

Максимов отметил, что специалисты в ежедневном режиме очищают водоотводные лотки ото льда и мусора, а также ведут мониторинг состояния склонов, подверженных оползневым процессам из-за перенасыщения почвы влагой. По прогнозам, затяжные дожди начнутся 23 апреля и продлятся до начала мая.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что временный снежный покров высотой до 8 см появится в столичном регионе в конце рабочей недели. По его прогнозу, это произойдет в пятницу, 24 апреля.

