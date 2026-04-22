22 апреля 2026 в 13:53

Москву и Подмосковье завалит снегом 24 апреля

Тишковец: снежный покров до 8 см сформируется в Москве и Подмосковье 24 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Временный снежный покров высотой до 8 см появится в столичном регионе в конце рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозу, это произойдет в пятницу, 24 апреля.

В результате очередного арктического происхождения и снегопадов, в пятницу в отдельных районах Подмосковья — в основном на востоке, северо-востоке и юго-востоке столичного региона сформируется временный снежный покров высотой от 3 до 8 см, — написал Тишковец.

В самой Москве, добавил метеоролог, снег будет менее интенсивным. Он отметил, что в пределах МКАД, главным образом на востоке города, местами может появиться небольшой снег толщиной от 1 до 3 см.

Тишковец также рассказал, что шлейф снежного покрова протянется от Ярославской области через восток и юг Московской области. Далее, по его словам, небольшим снегом припорошит отдельные районы Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Курской, Орловской и Белгородской областей, где вдобавок ожидаются ночные заморозки и гололедица.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил, что новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками, не исключены ледяные дожди. Он рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем.

