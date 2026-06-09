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09 июня 2026 в 17:33

Стало известно, как развивается спорт в Нижнем Новгороде

Министр спорта Нижнего Новгорода Кабайло: жители влияют на устройство площадок

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Жители Нижегородской области влияют на выбор спортивных площадок — уже более 300 тыс. человек приняли участие в программе «Формирование комфортной городской среды», рассказал министр спорта региона Дмитрий Кабайло. В разговоре с Pravda-nn.ru он подчеркнул, что с каждым годом спортивных объектов становится только больше.

С каждым годом в Нижегородской области спортивных объектов становится все больше. Выбирая общественные территории для благоустройства, жители хотят, чтобы на них обязательно была спортивная инфраструктура. Поэтому программа «Формирование комфортной городской среды» позволяет нам в разы увеличивать количество спортивных объектов для массового пребывания, — пояснил Кабайло.

Министр отметил, что любой может заниматься на такой спортивной площадке. По его словам, жители сами могут выбрать спортивную составляющую до начала благоустройства. Так, в регионе появляются памп-треки, воркаут-площадки и многофункциональные зоны для игры в баскетбол, футбол и хоккей.

Ранее стало известно, что в Кашире запланировано строительство спорткомплекса с открытым катком. Ход работ проконтролирует местное отделение партии «Единая Россия».

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