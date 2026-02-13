В Кашире появится спорткомплекс с открытым катком

В Кашире запланировано строительство спорткомплекса с открытым катком, сообщает 360.ru. Ход работ проконтролирует местное отделение партии «Единая Россия».

Благодаря народной программе партии для каширян и жителей соседних округов будет открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, но из-за корректировок в проектно-сметной документации сроки ввода могут быть увеличены», — рассказал исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия», муниципальный координатор партпроекта «Детский спорт» Игорь Кручинин.

Всего в центре предусмотрено четыре функциональных блока — входная группа для посетителей, ледовая арена, зона технической подготовки хоккеистов и помещения для обслуживания спортсменов. Строительство проведут в рамках «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

