Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 17:10

Разбитые авто, раненые люди. Страшные кадры после обрушения в «Снежкоме»

Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Красногорске в результате разбора здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение, обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома. Пострадали люди.

На опубликованном видео момента ЧП можно увидеть, как значительная часть конструкции падает на землю, после чего раздается громкий звук и поднимается столб дыма.

В результате инцидента десятки автомобилей получили различные повреждения. У них выбиты стекла, появились вмятины и царапины. Территорию оцепила полиция. Владельцам в администрации Красногорска пообещали компенсацию. Также известно о ранении трех человек.

Власти города заявили, что работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Развитие». Предварительно, к ЧП могло привести нарушение технологии демонтажа.

В ГСУ СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Прокуратура даст оценку соблюдению требований градостроительного законодательства.

NEWS.ru собрал ужасающие кадры с места инцидента.

Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
происшествия
чрезвычайные ситуации
обрушения
спорткомплексы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Беременная Курникова попала в объектив фотографов
В Кремле заявили о внедрении платформенных решений в экономику России
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.