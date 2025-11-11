Разбитые авто, раненые люди. Страшные кадры после обрушения в «Снежкоме»

Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске

Разбитые авто, раненые люди. Страшные кадры после обрушения в «Снежкоме»

В Красногорске в результате разбора здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение, обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома. Пострадали люди.

На опубликованном видео момента ЧП можно увидеть, как значительная часть конструкции падает на землю, после чего раздается громкий звук и поднимается столб дыма.

В результате инцидента десятки автомобилей получили различные повреждения. У них выбиты стекла, появились вмятины и царапины. Территорию оцепила полиция. Владельцам в администрации Красногорска пообещали компенсацию. Также известно о ранении трех человек.

Власти города заявили, что работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Развитие». Предварительно, к ЧП могло привести нарушение технологии демонтажа.

В ГСУ СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Прокуратура даст оценку соблюдению требований градостроительного законодательства.

NEWS.ru собрал ужасающие кадры с места инцидента.