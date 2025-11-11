Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА

Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА

Три человека пострадали при обрушении части колонны бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске, пишут СМИ. Что об этом известно, из-за чего произошло обрушение, был ли это БПЛА?

Что известно об обрушении колонны «Снежкома»

По информации СМИ, дело не в атаке БПЛА, а в том, что в Красногорске демонтируют бывший горнолыжный комплекс «Снежком». В результате разбора здания произошло обрушение, обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома. ЧП попало на видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как значительная часть конструкции падает на землю, после чего раздается громкий звук и поднимается столб дыма.

По данным Telegram-канала Baza, десятки автомобилей получили различные повреждения. В частности, выбиты стекла, на машинах появились вмятины и царапины. Территорию оцепила полиция. ТАСС уточняет со ссылкой на оперативные службы, что число поврежденных авто выросло до 140. Владельцам в администрации Красногорска пообещали компенсацию.

Как сообщили в оперативных службах, из-за обрушения части опоры «Снежкома» пострадали трое человек.

«По уточненным данным, пострадали трое человек: мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около „Снежкома“», — сказал источник.

У мужчины резаная рана ноги, у женщины в автомобиле — травма губы, у женщины из квартиры — резаная рана носа. Всем им оказана медицинская помощь.

Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как произошло обрушение колонны «Снежкома», кто виноват

Власти Красногорска заявили, что работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Развитие». Предварительно, к ЧП могло привести нарушение технологии демонтажа.

«Вероятно, не были учтены особенности конструкции и материалов опорной колонны. В целом же будут рассмотрены и другие причины ЧП», — передает ТАСС.

В ГСУ СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства.

В сентябре во время демонтажа того комплекса рабочие повредили кабельную линию. Тогда местные жители на время остались без электричества.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 11 ноября: что завтра, мощные выбросы летят к Земле

Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности

Королевская семья Британии: новости, Эндрю стал шизофреником?