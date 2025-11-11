Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео В Красногорске обломки бывшего горнолыжного комплекса рухнули на автомобили

В Красногорске при разборе бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение, обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». На опубликованных кадрах можно увидеть, как значительная часть конструкции падает на землю, после чего раздается громкий звук и поднимается столб дыма.

Уточнялось, что в сентябре во время разбора комплекса рабочие повредили кабельную линию. В результате местные жители на время остались без электричества.

По данным Telegram-канала Baza, десятки автомобилей получили различные повреждения. В частности, выбиты стекла, на машинах появились вмятины и царапины. Территорию на месте ЧП оцепила полиция.

