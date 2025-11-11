Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 12:24

Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео

В Красногорске обломки бывшего горнолыжного комплекса рухнули на автомобили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красногорске при разборе бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение, обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». На опубликованных кадрах можно увидеть, как значительная часть конструкции падает на землю, после чего раздается громкий звук и поднимается столб дыма.

Уточнялось, что в сентябре во время разбора комплекса рабочие повредили кабельную линию. В результате местные жители на время остались без электричества.

По данным Telegram-канала Baza, десятки автомобилей получили различные повреждения. В частности, выбиты стекла, на машинах появились вмятины и царапины. Территорию на месте ЧП оцепила полиция.

Ранее стало известно, что лифт с детьми упал в новостройке Каспийска в Дагестане. Предполагается, что лифт перешел в аварийный режим после того, как внешняя дверь шахты сошла с креплений и рухнула на крышу. Как утверждает отец несовершеннолетних, инцидент произошел в элитном жилом доме, сами дети отделались испугом.

Подмосковье
сносы
здания
обломки
