10 декабря 2025 в 19:55

В европейской стране снесли памятник советским войнам

TVP: в Польше снесли памятник советским воинам-освободителям

Власти города Машево на севере Польши снесли памятник советским воинам-освободителям, сообщает телеканал TVP. Монумент был установлен в 1947 году и в этом веке признан Институтом национальной памяти «пропагандистским объектом».

Спустя 35 лет после падения коммунистического режима в свободной Польше подобные объекты больше не должны существовать, — заявил заместитель президента ИНП Кароль Полейовский.

Ранее сообщалось, что советским памятникам в Молдавии грозит массовый снос после утверждения Министерством культуры республики инструкции о демонтаже монументов. Как заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, первыми под удар могут попасть памятники революционеру Владимиру Ленину.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм» и напоминает об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений.

