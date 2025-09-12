В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии

Снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм» и напоминает об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений.

Возмущены тем, что так происходит. Это акт кощунственного надругательства над и памятью советских солдат, и, по сути, их телами, — указала дипломат.

Также представитель МИД заявила, что Россия будет продолжать широко освещать эти действия на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, и привлекать к ним внимание мировой общественности. Она охарактеризовала политику прибалтийских государств как «произвол, беспредел и вандализм», являющийся демонстрацией «психической нездоровости».

