Коллективный Запад попытался отменить русскую культуру, но в конечном итоге это дало обратный эффект и лишь подкрепило рост интереса к ней в мире, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат констатировала, что страны «подавились» своей же концепцией.

Я бы сказала, что они подавились своей же собственной концепцией, которая встала у них поперек горла. Они не знают, что с ней делать дальше, потому что поняли, что эффект достигнут ровно обратный, — сказала Захарова.

Она посоветовала западным лидерам провести «работу над ошибками». Захарова убеждена, что провальные попытки отменить русскую культуру войдут в «учебники о том, как не надо делать».

В наш лексикон это уже даже давно вошло в виде фразы: «Не рой другому могилу, сам в нее попадешь», — добавила представитель МИД РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил уверенность, что Россия победит в СВО и положит конец агрессивной информационной политике Украины. По его словам, это касается, в частности, деятельности экстремистского сайта «Миротворец».