Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 14:44

«Подавились»: Захарова констатировала крах плана отменить русскую культуру

Захарова заявила, что Запад подавился концепцией об отмене русской культуры

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Коллективный Запад попытался отменить русскую культуру, но в конечном итоге это дало обратный эффект и лишь подкрепило рост интереса к ней в мире, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат констатировала, что страны «подавились» своей же концепцией.

Я бы сказала, что они подавились своей же собственной концепцией, которая встала у них поперек горла. Они не знают, что с ней делать дальше, потому что поняли, что эффект достигнут ровно обратный, — сказала Захарова.

Она посоветовала западным лидерам провести «работу над ошибками». Захарова убеждена, что провальные попытки отменить русскую культуру войдут в «учебники о том, как не надо делать».

В наш лексикон это уже даже давно вошло в виде фразы: «Не рой другому могилу, сам в нее попадешь», — добавила представитель МИД РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил уверенность, что Россия победит в СВО и положит конец агрессивной информационной политике Украины. По его словам, это касается, в частности, деятельности экстремистского сайта «Миротворец».

МИД РФ
Мария Захарова
Запад
русофобия
русская культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде призвали контролировать репродуктивное здоровье мужчин
«Должно становиться стыдно»: депутат о методах борьбы с алкоголизмом
Бикович объяснил интерес Запада к российскому кино
«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку
В Москве задержали мужчину при передаче наркотиков в больницу
«Не помогут»: Зеленский остро высказался об американских Patriot
В Лондоне закрасили новую работу Бэнкси
Доллар резко дорожает до 90: что будет с рублем, куда вложить деньги
Появились кадры первых минут после покушения на Чарли Кирка
«Бюрократическая формальность»: в Германии высказались о назначении Бербок
«Прямое варварство»: в МИД обратили внимание на важную проблему Европы
Президент Финляндии раскрыл, чем он пожертвовал ради встреч с Зеленским
«Знак дружбы»: Трамп подписал письмо для Лукашенко необычным способом
Садовод рассказала, что можно посадить в октябре, чтобы выросло весной
Россиянка отправила мошенникам полмиллиона рублей в банках с вареньем
Названы страны, которые Запад хочет первыми вовлечь в конфликт с Россией
Китайские ученые испытали инъекцию от старости
Случайные прохожие вытащили из огня мужчину и девушку-инвалида
Представители одной страны могут заменить мигрантов из СНГ в России
Первый в России цифровой артист попал на видео с песней «Дай лапу, дай»
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.