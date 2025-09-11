Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:26

В Госдуме предрекли конец информационному фронту Украины

Картаполов: Россия победит и прекратит информационную агрессию Украины

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: NEWS.ru

Россия победит в специальной военной операции и положит конец агрессивной информационной политике Украины, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, это касается, в частности, деятельности экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС.

Картаполов также отметил, что удивляться действиям Украины не приходится. По его мнению, они уже перешли все мыслимые и немыслимые пороги нормального восприятия.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о тактике отступления как форме продвижения вперед напоминают плагиат из песни Игоря Растеряева «Русская дорога». Политик отметил иронию в том, что украинский лидер, запрещающий русскую культуру, использует ее идеи в своих выступлениях.

До этого польское издание Mysl Polska написало, что главным достижением президента России Владимира Путина на фоне украинского конфликта стало укрепление отношений с Пекином и усиление роли ШОС. Авторы отметили, что российский лидер выработал новую геополитическую схему, выгодную Москве, благодаря умелым переговорам.

Госдума
СВО
Украина
Андрей Картаполов
