25 декабря 2025 в 15:22

Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры

Адвокат Жорин: Долина может затянуть выселение через процессуальные маневры

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лариса Долина может затянуть свое выселение из квартиры, пользуясь различными процессуальными маневрами — ходатайствами, отводами, жалобами на состав суда, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, артистка вместе с тем имеет возможность обжаловать решение суда в апелляции и кассации, а также сослаться на социальные обязательства — возраст, статус или состояние здоровья.

В теории — следующий набор: процессуальные маневры — ходатайства, отводы, заявления о нарушении прав ребенка, жалобы на состав суда; обжалование — апелляция, кассация, надзор (хотя шансы минимальны); ссылки на социальные обстоятельства — возраст, статус, состояние здоровья. Что это дает? Время, но не иммунитет, — поделился Жорин.

Адвокат обратил внимание, что, если будет вступившее в силу решение суда, то Долину могут выселить в принудительном порядке, так как статус, возраст и регалии уже не имеют значения. Максимум, что может сделать суд, подчеркнул он, — это дать отсрочку, но не отменить выселение.

Ранее адвокат Вадим Багатурия отмечал, что Долина не сможет взыскать с купившей у нее квартиру Полины Лурье плату за коммунальные услуги.

