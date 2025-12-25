Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 15:05

Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю

Шохин: бизнес попросил Путина обеспечить прогнозируемый курс рубля

25 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета 25 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские предприниматели на встрече с президентом Владимиром Путиным попросили обеспечить более прогнозируемый курс рубля в следующем году, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что предприятия сталкиваются с трудностями при планировании деятельности из-за отсутствия понимания динамики национальной валюты, сообщает ТАСС.

Нам кажется, что как минимум должна быть большая определенность в курсе <…> Это не значит, конечно, что надо вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 года и в конце 1990-х. Но тем не менее использовать рыночные инструменты валютного регулирования вполне возможно, чтобы как минимум волатильность сократить, а тем самым — предсказуемость повысить, — сказал Шохин.

Глава РСПП также указал на неопределенность прогнозов на 2026 год, диапазон которых составляет от 50 до 100 рублей за доллар.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин во время состоявшейся прошлым поздним вечером встречи с представителями бизнеса сам комментировал волнующие предпринимателей вопросы. Он подчеркнул, что беседа представляла собой конструктивный прямой обмен мнениями.

По словам Шохина, в ходе встречи обсуждались ключевые макроэкономические вопросы. Предприниматели заявили о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки в России.

курс рубля
рубль
Владимир Путин
РСПП
Александр Шохин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внезапно умерла на похоронах Лобоцкого: последние фото Веры Алентовой
В МИД России раскрыли планы Украины на проведение всеобщей мобилизации
Массовое ДТП с участием иномарок произошло в Рязани
Скандально известный экс-депутат исчез во время прогулки с собакой
Предсмертные кадры с Алентовой на похоронах попали в Сеть
Юрист ответил, может ли Долина получить отсрочку на переезд до 1 марта
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Названо место прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Потрясающие люди»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Как распределить домашние обязанности после праздников без ссор
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.