Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю

Российские предприниматели на встрече с президентом Владимиром Путиным попросили обеспечить более прогнозируемый курс рубля в следующем году, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что предприятия сталкиваются с трудностями при планировании деятельности из-за отсутствия понимания динамики национальной валюты, сообщает ТАСС.

Нам кажется, что как минимум должна быть большая определенность в курсе <…> Это не значит, конечно, что надо вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 года и в конце 1990-х. Но тем не менее использовать рыночные инструменты валютного регулирования вполне возможно, чтобы как минимум волатильность сократить, а тем самым — предсказуемость повысить, — сказал Шохин.

Глава РСПП также указал на неопределенность прогнозов на 2026 год, диапазон которых составляет от 50 до 100 рублей за доллар.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин во время состоявшейся прошлым поздним вечером встречи с представителями бизнеса сам комментировал волнующие предпринимателей вопросы. Он подчеркнул, что беседа представляла собой конструктивный прямой обмен мнениями.

По словам Шохина, в ходе встречи обсуждались ключевые макроэкономические вопросы. Предприниматели заявили о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки в России.