Бизнес на встрече с Путиным призвал к ускоренному снижению ключевой ставки

На встрече с президентом Владимиром Путиным российские предприниматели заявили о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки, сообщил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, в ходе встречи обсуждались ключевые макроэкономические вопросы, сообщает ТАСС.

Что касается вчерашней встречи, мы обсуждали макроэкономические вопросы, в частности, <…> может быть, более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года, — сказал Шохин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин во время состоявшейся прошлым поздним вечером встречи с представителями бизнеса сам комментировал волнующие предпринимателей вопросы. Он подчеркнул, что беседа представляла собой конструктивный прямой обмен мнениями.

Ранее стало известно, что снижения ключевой ставки «в режиме автопилота» не будет. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам последнего в 2025 году заседания ЦБ отметила, что регулятор снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.