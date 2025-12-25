Орнитолог предупредила о рисках зимней подкормки птиц

Пшено, оставленное для птиц, может окисляться на воздухе и вырабатывать токсичные вещества, рассказала «Радио 1» орнитолог, сотрудник Координационного совета Союза охраны птиц России Елена Чернова. Она отметила, что для большинства птиц подкормка не является основным источником питания.

С точки зрения утки это примерно то же самое, как для нас тортик. Очень вкусно, им нравится, но не очень полезно, — рассказала Чернова.

Орнитолог призвала отдать предпочтение более безопасным альтернативам: пшенице, кукурузе или специальному комбикорму. По ее словам, важно также не перекармливать птиц, чтобы они не потеряли навык самостоятельного поиска питания.

Ранее депутат Михаил Иванов рассказал, что птиц нельзя кормить черным хлебом или испорченными продуктами, поскольку это наносит непоправимый вред их здоровью. По его словам, лучше всего использовать корма, которые соответствуют естественному рациону пернатых.