Россиянам рассказали, чем категорически нельзя подкармливать птиц

Птиц нельзя кормить черным хлебом или испорченными продуктами, поскольку это наносит непоправимый вред их здоровью, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, лучше всего использовать корма, которые соответствуют естественному рациону пернатых.

Ни в коем случае нельзя давать птицам черный хлеб, соленые, жареные или испорченные продукты. Это наносит непоправимый вред их здоровью. Лучше всего подходят нежареные семечки подсолнечника, овес, пшено, несоленое сало для синиц и снегирей, а для зерноядных птиц, таких как воробьи и голуби, можно сыпать специальные смеси. Каждой птице — свой стол. Подкармливая пернатых, мы воспитываем в себе и в наших детях милосердие, отзывчивость и ответственность за тех, кто слабее. Это простое, но важное дело учит нас быть добрее, — высказался Иванов.

Ранее орнитолог Вадим Мишин заявил, что отказ от еды, снижение активности и нахохленность — основные признаки депрессии у домашних птиц. По его словам, появление таких признаков у животного опасно игнорировать. Орнитолог отметил, что угнетенное состояние пернатых питомцев, как правило, связано с изменениями режима жизни.