День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 04:00

Россиянам рассказали, чем категорически нельзя подкармливать птиц

Депутат Иванов: птиц нельзя кормить черным хлебом и испорченными продуктами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Птиц нельзя кормить черным хлебом или испорченными продуктами, поскольку это наносит непоправимый вред их здоровью, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, лучше всего использовать корма, которые соответствуют естественному рациону пернатых.

Ни в коем случае нельзя давать птицам черный хлеб, соленые, жареные или испорченные продукты. Это наносит непоправимый вред их здоровью. Лучше всего подходят нежареные семечки подсолнечника, овес, пшено, несоленое сало для синиц и снегирей, а для зерноядных птиц, таких как воробьи и голуби, можно сыпать специальные смеси. Каждой птице — свой стол. Подкармливая пернатых, мы воспитываем в себе и в наших детях милосердие, отзывчивость и ответственность за тех, кто слабее. Это простое, но важное дело учит нас быть добрее, — высказался Иванов.

Ранее орнитолог Вадим Мишин заявил, что отказ от еды, снижение активности и нахохленность — основные признаки депрессии у домашних птиц. По его словам, появление таких признаков у животного опасно игнорировать. Орнитолог отметил, что угнетенное состояние пернатых питомцев, как правило, связано с изменениями режима жизни.

птицы
советы
россияне
животные
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач развеяла миф о безопасном курении кальяна
«Проучите их»: основатель Megaupload обратился к Путину
Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
Экономист рассказала о последствиях запрета скидок на маркетплейсах
Налет БПЛА на Ростовскую область: пострадавшие, повреждения, что известно
Названо число сокращенных рабочих недель в 2026 году
Россиянам рассказали, чем категорически нельзя подкармливать птиц
Ультиматум Трампу: Европа на грани отказа от доллара, что дальше
Под Новороссийском дрон ВСУ повредил многоэтажку
Конфликт с Пугачевой, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Валдис Пельш
Юрист ответил, к кому обратиться при обмане на рынке подержанных машин
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Таганрогом
Чарли Кирка «заказал» Макрон? За что на самом деле убили соратника Трампа
Ушаков назвал имя нового генерального секретаря ОДКБ
На морском российском курорте сработала система ПВО
Дроны ВСУ атаковали поселок под Геленджиком
Трупы, паника, хаос: ВС РФ наступают по всему фронту, в чем секрет успеха
Людям старше 45 читать обязательно: предотвращаем артрит. Советы врача
«Самое нелепое»: Захарова разнесла условия ЕС по Украине
100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой: как жила и умерла актриса
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.