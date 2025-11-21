Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 15:13

Орнитолог назвал главные признаки депрессии у пернатых питомцев

Орнитолог Мишин: снижение активности у домашних птиц может быть при депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отказ от еды, снижение активности и нахохленность — основные признаки депрессии у домашних птиц, заявил «Москве 24» орнитолог Вадим Мишин. Появление таких признаков у животного опасно игнорировать, предупредил специалист.

Угнетенное состояние пернатых питомцев, как правило, связано с изменениями режима жизни, подчеркнул Мишин. Другой частой причиной депрессии у домашних птиц является снижение качества общения с хозяином.

При подозрении на это расстройство следует обратиться к орнитологу. Специалист составит медикаментозную терапию и даст рекомендации по реабилитации животного.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что у кошек может развиться цистит на фоне стресса из-за скандалов между хозяевами. Собакам же грозит дерматит из-за переживаний в связи с неспокойной обстановкой в доме.

