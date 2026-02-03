Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:21

Ветеринар рассказала, как правильно ухаживать за кормушками

Ветеринар Горлова: кормушки лучше не трогать голыми руками

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кормушки для птиц лучше не трогать голыми руками, рассказала MIR24.TV ветеринарный врач отдела ветеринарии органа инспекции Донского филиала ЦОК АПК Лилия Горлова. Она напомнила, что к их установке нужно относиться ответственно.

Регулярно убирайте и чистите кормушки и места кормления. Остатки корма и помета могут спровоцировать риски заболеваний птиц и их распространение. Убирайте кормушки с предосторожностями, в перчатках: птичий помет, пыль и выделения птиц могут стать источником инфекций, — рассказала Горлова.

Ветеринар отметила, что устанавливать кормушки необходимо на достаточной высоте, чтобы птицы находились в безопасности от хищников. По ее словам, кормить птиц нужно регулярно, но умеренно.

Ранее сообщалось, что уток, лебедей и других водоплавающих птиц можно подкармливать пшеницей, кукурузой и специальным кормом из зоомагазина. При этом важно не перекармливать их — в противном случае они разучатся добывать пищу.

птицы
кормление
советы
ветеринары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.