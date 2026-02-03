Ветеринар рассказала, как правильно ухаживать за кормушками Ветеринар Горлова: кормушки лучше не трогать голыми руками

Кормушки для птиц лучше не трогать голыми руками, рассказала MIR24.TV ветеринарный врач отдела ветеринарии органа инспекции Донского филиала ЦОК АПК Лилия Горлова. Она напомнила, что к их установке нужно относиться ответственно.

Регулярно убирайте и чистите кормушки и места кормления. Остатки корма и помета могут спровоцировать риски заболеваний птиц и их распространение. Убирайте кормушки с предосторожностями, в перчатках: птичий помет, пыль и выделения птиц могут стать источником инфекций, — рассказала Горлова.

Ветеринар отметила, что устанавливать кормушки необходимо на достаточной высоте, чтобы птицы находились в безопасности от хищников. По ее словам, кормить птиц нужно регулярно, но умеренно.

Ранее сообщалось, что уток, лебедей и других водоплавающих птиц можно подкармливать пшеницей, кукурузой и специальным кормом из зоомагазина. При этом важно не перекармливать их — в противном случае они разучатся добывать пищу.