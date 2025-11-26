День матери
26 ноября 2025 в 17:52

Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания

Педиатр Мурзина: питание матери во время вскармливания должно быть разнообразным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не обязательно соблюдать строгую диету во время грудного вскармливания, рассказала РИАМО врач-педиатр, неонатолог Оксана Мурзина. Она отмечает, что питание должно быть разнообразным.

Случайно съели шоколадку или острую еду? Это не повод для паники. В большинстве случаев ничего страшного не произойдет. Если вы заметили у ребенка изменения — сыпь, колики, жидкий стул — стоит временно исключить подозрительный продукт и понаблюдать. При ярко выраженной реакции обратитесь к педиатру, — рассказала Мурзина.

По словам врача, стоит ограничить рацион, если реакция повторяется на разные блюда. В таком случае она посоветовала перейти на гипоаллергенные блюда — рис, отварное мясо, печеные овощи.

Ранее академик Виктор Радзинский рассказал, что младенцы, которые были на естественном вскармливании, интеллектуально обгоняют сверстников в будущем. По его словам, об этом свидетельствуют научные данные.

