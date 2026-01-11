Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 13:52

Вылетевшие в Братск пассажиры самолета оказались в другом городе

Сильный ветер не дал самолету из Новосибирска приземлиться в Братске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сильный ветер не дал рейсу из Новосибирска приземлиться в аэропорту Братска, передает пресс-служба воздушной гавани. Самолет ушел на запасной аэродром в Иркутске.

Сильный ветер помешал сегодня утром приземлиться в аэропорту Братска рейсу из Новосибирска. Самолет ушел на запасной аэродром в Иркутск, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что рейс SU220 из московского Шереметьево в китайский Гуанчжоу отложили больше чем на сутки из-за ухудшения погодных условий, однако пассажиров не выпускают из аэропорта, угрожая аннулированием билетов. Уточнялось, что время вылета меняли пять раз. По словам пассажиров, им так и не предоставили гостиницы и трансфер.

Также сообщалось, что пассажиры рейса Сочи — Санкт-Петербург, продолжавшегося четыре часа, пожаловались на невыносимый запах в салоне. Выяснилось, что его источником стал мужчина, который справил нужду прямо в самолете до вылета. Пассажиры планируют подать коллективный иск против авиакомпании за некомфортные условия. Экипаж не отреагировал на просьбы не взлетать. Один из пассажиров отметил, что запах вызвал раздражение слизистых и слезы.

Иркутск
Новосибирск
самолеты
ветер
