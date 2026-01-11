Вылетевшие в Братск пассажиры самолета оказались в другом городе Сильный ветер не дал самолету из Новосибирска приземлиться в Братске

Сильный ветер не дал рейсу из Новосибирска приземлиться в аэропорту Братска, передает пресс-служба воздушной гавани. Самолет ушел на запасной аэродром в Иркутске.

