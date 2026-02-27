В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО

В Новосибирске местную жительницу будут судить за кражу выплат у родственников участника СВО, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Инцидент произошел весной 2025 года.

В ведомстве рассказали, что 68-летняя пенсионерка похитила выплаты, положенные братьям участника СВО, с банковской карты. Часть денег она решила обналичить через банкомат, а другую часть направила на приобретение товаров.

Родственники обратились в суд с иском о возмещении ущерба. Сейчас имущество подозреваемой арестовано.

Ранее сообщалось, что в Приамурье задержаны шесть человек, подозреваемых в краже 2,4 млн рублей у участников специальной военной операции. Спецназ Росгвардии провел силовое задержание, выломав дверь в квартире одного из фигурантов.