11 января 2026 в 13:19

Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе

Дрон ВСУ ударил по супермаркету в Васильевке Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по супермаркету в городе Васильевке Запорожской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, дрон частично повредил крышу здания.

В городе Васильевке БПЛА противника атаковал здание супермаркета. Частично повреждена обшивка здания, из граждан никто не пострадал, — написал губернатор.

Балицкий добавил, что в Васильевском муниципальном округе не обошлось без пострадавших. В селе Верхняя Криница ранения получил мужчина 1972 года рождения, которому потребовалась помощь медиков.

Ранее здание Воронежской православной гимназии получило повреждения при атаке украинских беспилотников. Инцидент произошел в субботу, 10 января. Также появилась информация, что беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов.

До этого сообщалось о двух пострадавших в Воронеже. По информации губернатора региона Александра Гусева, у мужчины диагностировали осколочные ранения, у женщины — травму головы.

