Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 13:31

Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью

В Крыму девушку убил новый знакомый из приложения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Джанкойском районе Крыма обнаружили тело пропавшей 17-летней студентки, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По словам родных, ее убил новый знакомый, с которым она познакомилась через приложение «Дайвинчик».

Источник пишет, что девушка пропала 4 января, перестав отвечать на звонки. Через несколько дней ее тело со следами ожогов нашли в канаве у соседнего села. По предварительной информации, подозреваемый молодой человек уже задержан. Официальной информации от регионального СК пока нет.

Ранее уголовное дело было заведено против приезжего жителя Краснодара, который устроил серию нападений на женщин после неудачной попытки знакомства в кафе. По статье «Хулиганство» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем в Свердловской области будут судить мужчину, который спустя 10 лет был изобличен в жестоком убийстве знакомой. В ноябре 2015 года, будучи пьяным, он во время ссоры нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась на месте. Затем агрессор надругался над телом и скрылся.

смерти
происшествия
знакомства
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины
Экспортный танк Т-90С с французским тепловизором заметили в зоне СВО
Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападающих на краснодарцев детей
В Китае ответили, заботит ли Трампа глобальная архитектура безопасности
«Циничное нападение»: зампред ВРНС об атаке ВСУ на православную гимназию
«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай
«Король дороги» на Mercedes заблокировал скорую с ребенком
Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?
Настя Каменских угодила в больницу после голодовки
«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине
Появились новые детали разговора Путина с участником акции «Елка желаний»
ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских и уничтожили их
ВСУ ударили по России семью беспилотниками
Украина запретила показ одного фильма из-за российского актера
На Украине задумались об отмене отсрочки от мобилизации
Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Российский теннисист завоевал 22-й титул в карьере
Надвигаются крещенские морозы до минус 25 градусов: прогноз погоды в Москве
Подростки напали на мужчину и выставили полуголым на улицу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.