Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью В Крыму девушку убил новый знакомый из приложения

В Джанкойском районе Крыма обнаружили тело пропавшей 17-летней студентки, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По словам родных, ее убил новый знакомый, с которым она познакомилась через приложение «Дайвинчик».

Источник пишет, что девушка пропала 4 января, перестав отвечать на звонки. Через несколько дней ее тело со следами ожогов нашли в канаве у соседнего села. По предварительной информации, подозреваемый молодой человек уже задержан. Официальной информации от регионального СК пока нет.

Ранее уголовное дело было заведено против приезжего жителя Краснодара, который устроил серию нападений на женщин после неудачной попытки знакомства в кафе. По статье «Хулиганство» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем в Свердловской области будут судить мужчину, который спустя 10 лет был изобличен в жестоком убийстве знакомой. В ноябре 2015 года, будучи пьяным, он во время ссоры нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась на месте. Затем агрессор надругался над телом и скрылся.