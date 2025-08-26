Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание

Младенцы, которые были на естественном вскармливании, интеллектуально обгоняют сверстников в будущем, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. По его словам, об этом свидетельствуют научные данные.

Прагматичные американцы провели исследования. И оказалось, что в 9–15 лет дети, которые были на эксклюзивном грудном вскармливании хотя бы до полугода (им не давали никаких смесей, питья, глюкозы, бутылочек, сосок), — эти дети имели IQ на восемь пунктов выше, чем те, которые до того же полугода были на смешанном кормлении, — отметил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова заявила NEWS.ru, что некоторые пищевые вещества, например цинк, могут повысить шансы мужчины зачать ребенка. По ее словам, этот минерал, который, в частности, содержится в мясе и морепродуктах, отвечает за производство тестостерона. Кроме этого, подчеркнула врач, для мужчин, которые хотят зачать ребенка, будет полезен витамин D.

Она отметила, что важным элементом для мужского здоровья еще является магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых. По ее словам, также полезны омега-3 жирные кислоты, которые помогают повысить качество спермы. Как подчеркнула врач, ими богата рыба и грецкие орехи.