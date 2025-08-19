Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 08:05

Названы витамины и минералы, необходимые мужчинам для зачатия ребенка

Диетолог Хохлова: цинк и витамин D повышают шансы мужчин зачать ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые пищевые вещества, например цинк, могут повысить шансы мужчины зачать ребенка, заявила NEWS.ru врач-диетолог Елена Хохлова. По ее словам, этот минерал, который, в частности, содержится в мясе и морепродуктах, отвечает за производство тестостерона. Кроме этого, подчеркнула врач, для мужчин, которые хотят зачать ребенка, будет полезен витамин D.

Пищевые вещества могут существенно повысить шансы на зачатие. Например, цинк — это минерал, который отвечает за производство тестостерона и поддерживает здоровье сперматозоидов. Низкий уровень цинка может снизить качество спермы. Включите в рацион мясо, морепродукты, орехи и семена. Витамин D — солнечный витамин, который помогает усваивать кальций и влияет на уровень тестостерона. Добавьте в рацион жирную рыбу, яйца и молочные продукты, а также гуляйте на свежем воздухе в солнечные дни, — пояснила Хохлова.

Она отметила, что важным элементом для мужского здоровья еще является магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых. По ее словам, также полезны омега-3 жирные кислоты, которые помогают повысить качество спермы. Как подчеркнула врач, ими богата рыба и грецкие орехи.

Также лизин — это аминокислота, играющая ключевую роль в синтезе белков и производстве гормонов. Она улучшает кровообращение и поддерживает здоровье сперматозоидов. Продукты, богатые лизином, — мясо, рыба, молочные и бобовые, — добавила Хохлова.

Ранее диетолог Алексей Кабанов заявил, что беременным женщинам следует исключить из рациона копчености и колбасы. По его словам, эти продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут ухудшить общее состояние организма.

