Картофель без дырок и потерь: простой способ защитить урожай от проволочника с помощью березовых листьев прямо при посадке

Каждый дачник мечтает выкопать ровный, красивый картофель, а не клубни с ходами и повреждениями. Проволочник действует тихо: куст выглядит здоровым, а внутри урожай уже испорчен. Я пользуюсь простым и натуральным методом, который помогает защитить посадки без химии и лишних затрат.

Личинки жука-щелкуна живут в почве до пяти лет, поэтому разовая обработка редко дает эффект. Березовые листья работают мягко, но надежно. В них содержится природный деготь, запах которого вредитель не переносит. В отличие от покупных средств, листья не вредят почве и не нарушают ее баланс.

Использовать их проще простого. При посадке выкопайте лунку обычной глубины, положите на дно одну горсть сухих березовых листьев. Слегка присыпьте их землей слоем около 2 см, затем уложите посадочный клубень и засыпьте лунку полностью, немного уплотнив почву.

Листья собирайте только в чистых местах и храните в сухом помещении. На одну лунку достаточно одной горсти. Если применять этот способ каждый год и сочетать его с севооборотом или сидератами, проволочник перестанет быть проблемой.

