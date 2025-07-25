Составлен список продуктов, которые следует исключить при беременности Диетолог Кабанов: копченые продукты и колбасы лучше исключить при беременности

Беременным женщинам следует исключить из рациона копчености и колбасы, заявил NEWS.ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. По его словам, эти продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут ухудшить общее состояние организма.

В период беременности необходимо строго соблюдать рекомендации врача, который ведет наблюдение за состоянием пациентки. Еда, которая не рекомендуется в обычном состоянии, категорически противопоказана беременным, особенно при регулярном употреблении. Копченые продукты, колбасы и сосиски содержат большое количество насыщенных жиров и других вредных веществ, которые могут негативно сказаться на состоянии организма, — сказал Кабанов.

Он уточнил, что также не рекомендуются сладкие газированные напитки, так как они содержат большое количество добавленного сахара. Кроме того, отметил диетолог, газированные напитки могут вызвать вздутие и изжогу.

Кофеин, содержащийся в кофе, может вызвать учащение сердцебиения, повышение артериального давления и другие нежелательные эффекты. Беременным женщинам следует избегать употребления кофе, так как это может создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, — объяснил Кабанов.

Он подчеркнул, что каждая беременность уникальна и рекомендации врача могут варьироваться в зависимости от состояния здоровья женщины. По словам диетолога, следование советам специалиста поможет обеспечить здоровье матери и будущего ребенка.

Ранее руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова заявила, что трансжиры и чрезмерное употребление рафинированных масел могут нарушить гормональный баланс. Специалист рекомендовала контролировать питание и консультироваться с врачами для корректировки рациона.