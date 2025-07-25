Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 07:15

Составлен список продуктов, которые следует исключить при беременности

Диетолог Кабанов: копченые продукты и колбасы лучше исключить при беременности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Беременным женщинам следует исключить из рациона копчености и колбасы, заявил NEWS.ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. По его словам, эти продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут ухудшить общее состояние организма.

В период беременности необходимо строго соблюдать рекомендации врача, который ведет наблюдение за состоянием пациентки. Еда, которая не рекомендуется в обычном состоянии, категорически противопоказана беременным, особенно при регулярном употреблении. Копченые продукты, колбасы и сосиски содержат большое количество насыщенных жиров и других вредных веществ, которые могут негативно сказаться на состоянии организма, — сказал Кабанов.

Он уточнил, что также не рекомендуются сладкие газированные напитки, так как они содержат большое количество добавленного сахара. Кроме того, отметил диетолог, газированные напитки могут вызвать вздутие и изжогу.

Кофеин, содержащийся в кофе, может вызвать учащение сердцебиения, повышение артериального давления и другие нежелательные эффекты. Беременным женщинам следует избегать употребления кофе, так как это может создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, — объяснил Кабанов.

Он подчеркнул, что каждая беременность уникальна и рекомендации врача могут варьироваться в зависимости от состояния здоровья женщины. По словам диетолога, следование советам специалиста поможет обеспечить здоровье матери и будущего ребенка.

Ранее руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова заявила, что трансжиры и чрезмерное употребление рафинированных масел могут нарушить гормональный баланс. Специалист рекомендовала контролировать питание и консультироваться с врачами для корректировки рациона.

здоровье
советы
беременные
питание
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вонзит нож в спину»: Патрушев раскрыл истинные планы Британии
Российский синхронист впервые ушел без золотой медали в Сингапуре
Летучая мышь во сне: тайный смысл и скрытые угрозы
В ГД раскрыли, куда отправляют отказавшихся от обмена солдат ВСУ
В Минобороны объяснили важность перехода Новоэкономического под контроль РФ
Стало известно, почему россияне перестали ходить в кино
«Заупокойная лития»: как простились с погибшими в страшной авиакатастрофе
ПВР в Тынде начал принимать родственников погибших при крушении Ан-24
Юрист объяснила, что делать при задержке зарплаты
Потерявший глаз боец «Ахмата» стал героем сюжета федерального ТВ
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Колонизация Украины и мощный удар по штабу ВСУ: новости СВО к утру 25 июля
«Детское любопытство»: Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем
«На десятилетие назад»: военкоры сделали вывод о ВСУ после сбоя Starlink
Бойцы жестоко расправились с пытавшимися сдаться в плен сослуживцами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 июля: инфографика
Очередь из почти 1200 машин образовалась перед Крымским мостом
Психолог раскрыла причину профессионального выгорания
Москвичи оказались забаррикадированы из-за обрушения потолка в подъезде
Украина попыталась ударить по России 105 беспилотниками за ночь
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.