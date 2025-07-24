Россиян предупредили, что негативно влияет на гормональный баланс Роскачество: трансжиры негативно влияют на гормональный баланс

Трансжиры и чрезмерное употребление рафинированных масел могут нарушить гормональный баланс, заявила NEWS.ru руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. Специалист рекомендовала контролировать питание и консультироваться с врачами для корректировки рациона.

Негативное влияние на гормональный баланс могут оказывать трансжиры и чрезмерное употребление рафинированных масел. Поэтому крайне важно регулярно отслеживать содержание основных питательных веществ в организме и своевременно вносить коррективы в свой рацион питания. Лучше всего будет проконсультироваться со специалистом, — пояснила Махова.

Она подчеркнула, что сбалансированный растительный рацион может помочь поддерживать гормональное здоровье. Однако, по ее словам, следует учитывать индивидуальные особенности организма.

Грамотно составленный растительный рацион может стать эффективным инструментом поддержания гормонального баланса. Однако важно подходить к этому вопросу осознанно, учитывая индивидуальные особенности организма. Только такой комплексный подход позволит в полной мере использовать потенциал растительного питания для поддержания гормонального здоровья, — резюмировала Махова.

Ранее врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт, трихолог Лианна Казарян заявила, что при выпадении волос необходимо сдать анализы для проверки уровня витаминов D и B12. Женщинам она рекомендовала пройти обследование на гормоны, включающее ТТГ, Т3, Т4, тестостерон, эстрадиол, пролактин и ДГЭА-С.