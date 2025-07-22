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22 июля 2025 в 08:30

Врач объяснила, какие анализы стоит сдать при выпадении волос

Врач Казарян: при выпадении волос нужно проверить уровень витаминов D и B12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выпадении волос необходимо сдать анализы для проверки уровня витаминов D и B12, заявила NEWS.ru врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт, трихолог Лианна Казарян. Женщинам она рекомендовала пройти обследование на гормоны, включающее ТТГ, Т3, Т4, тестостерон, эстрадиол, пролактин и ДГЭА-С.

При обнаружении проблемы выпадения волос рекомендую комплексное обследование. Общий анализ крови — базовый скрининг, выявляющий анемию и воспалительные процессы. Биохимический анализ крови с печеночными пробами для оценки функции внутренних органов. Гормональный профиль: ТТГ, Т3, Т4, тестостерон, эстрадиол, пролактин, ДГЭА-С. Он особенно важен для женщин. Витамин D, B12, фолиевая кислота — критически важные микронутриенты для здоровья волос, — сказала Казарян.

Она добавила, что также следует сдать анализ на ферритин, сывороточное железо, ОЖСС, которые являются показателями запасов железа в организме. По словам врача, следует проверить аутоиммунные маркеры при подозрении на соответствующие заболевания. Казарян уточнила, что важным исследованием является трихоскопия или дерматоскопия волосистой части головы для визуальной оценки состояния фолликулов.

Ранее трихолог Юлия Исаева заявила, что привычка распылять духи на локоны чревата сухостью волос и себорейным дерматитом. По ее словам, во многих парфюмах есть отдушки, а также спирт.

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