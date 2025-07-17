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17 июля 2025 в 16:34

Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы

Трихолог Исаева заявила, что спирт в парфюмах может привести к сухости волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Привычка распылять духи на локоны чревата сухостью волос и себорейным дерматитом, заявила LIFE.ru трихолог Юлия Исаева. Дело в том, что во многих парфюмах есть отдушки, а также спирт.

Большинство духов содержат высокую концентрацию спирта — до 70-80%. Спирт буквально вытягивает влагу, делая волосы сухими, ломкими и пористыми. Появляется шелушение, зуд, повышается чувствительность, — перечислила Исаева.

Отдушки в свою очередь могут спровоцировать аллергию и контактный дерматит, а также забить волосяные фолликулы. По словам врача, регулярное распыление духов впоследствии грозит хроническим воспалением кожи головы и даже выпадением волос.

Трихолог Ольга Савиных ранее посоветовала летом регулярно наносить на волосы спреи для защиты от ультрафиолета. В солнечные дни также немаловажно надевать на улицу головной убор.

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